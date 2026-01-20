#лукомский #арсенал #манчестерюнайтед

Лидеры гонки в АПЛ притормозили: «Арсенал», «Сити», «Ливерпуль» и «Астон Вилла» теряют очки. В «ЛМан Юнайтед» триумфально вернулся Майкл Кэррик. «Тоттенхэм» ужасен: прощаемся с Томасом Франком или надеемся на Хейтингу? Может ли Хаби Алонсо сделать из «Тоттенхэма» новый Неверлузен? Оливер Гласнер просит уволить себя из «Пэласа», но руководство сопротивляется.

Жду в гости Дениса Качанова: будем говорить про английский футбол. Подключайтесь с вопросами и тонкими замечаниями в лайве!

