#Балтика #Калининград #Еда

Наши футболисты вновь приняли участие в городском фестивале уличной еды. Как и год назад, под руководством шеф-поваров ресторанов «Балт» и «Судак» Ахмеда Охунова и Артема Шмыги провели кулинарный мастер-класс

Спасибо нашим болельщикам, которые несмотря на осеннюю дождливую погоду создали классный антураж во время проведения этого мероприятия

6 сентября ждём всех вас на трибунах «Ростех Арены»! До встречи, бело-синие!

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