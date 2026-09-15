Подкаст Это Англия обсуждает по три злободневных тезиса от каждого из спикеров: Тимур Журавель, Филипп Кудрявцев, Григорий Телингатер.

Выясняем, почему у Челси и Тоттенхэма всё наоборот. Одни забивают много, другие не забивают совсем. Активный офсайд Энцо в дерби МЮ - МанСити, как такое возможно. Работал Майкл Оливер. Гол, который засчитали неправильно. Герой Арсенала Бруну Гимарайеш и Давид Райя, один забил победный мяч и протроллил болельщиков Сандерленда, другой отбил сложнейший пенальти. МЮ противопоказано играть в большинстве, почему Каррик не выигрывает матчи, гдк у него плюс игрок. Феномен Брайтона, их идея, изменения состава. Вирц не затаскивает и не затащит, он не способен стать лидером и героем Ливерпуля. После Пепа никто не умеет строить позиционную атаку. Кризис игры во владение. Челси, Тоттенхэм, Ливерпуль, Юнайтед. Бруно тоже должен быть удалён, тезис против провокаторов. Фоден, красная. Примеры провокаций. Анонс тревел-выпусков: Лондон, Кардифф, Барселона, Валенсия, Стамбул.

Мой телеграм: https://t.me/timzhur

Уан Писака: https://t.me/telingaterEPL

АПЛ навсегда: https://t.me/pl_forever

Мой паблик в ВК: https://vk.com/timzhur