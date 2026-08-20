«Реал» возьмет требл, Гордон затмит Ямаля, Мареска разрушит «Сити» | Абсурдили
Роман Нагучев надел майку майкопской «Дружбы», вот только на дружбу в ролике ни намека. Денис Алхазов набрал целый балл за всю программу. Такие дела.
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#мячshow #абсурдили #мячproduction
0:00 – В этом выпуске
1:22 – Кэррик должен строить игру вокруг Тилеманса, а не Бруну
4:05 – Ферран в старт, Дембеле на лавку – только так ПСЖ выиграет третью ЛЧ подряд
7:47 – Диоманде выиграет «Золотой мяч» раньше Мбаппе
11:15 – Гордон станет для «Барсы» важнее Ямаля
14:50 – Алонсо вылепит из Мудрика элитного латераля
17:53 – Это будет год «Атлетико»: победа в Ла Лиге и минимум 1/2 ЛЧ!
21:43 – «Реал» выиграет требл в первый же сезон Моуринью
23:47 – Мареска разрушит «Сити» и первым из тренеров топ-команд будет уволен по ходу сезона
26:11 – Родри превратит «Барсу» в самый скучный топ-клуб Европы