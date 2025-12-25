Герман El Classico х Жека 2DROTS | Спонсорские контракты, ставки на МФЛ и дети‑блогеры | Smol Talk
Примерно десять лет назад Герман Попков и Жека Бабенко начали снимать футбольные челленджи, которые покорили миллионы. Сегодня они президенты самых популярных медиакоманд России. И гости новогоднего выпуска Smol Talk!
Обсудили с ребятами важное: куда идёт медиафутбол, как справляться с резким сокращением бюджета и зачем учить детей блогингу.
Полный гайдлайн по медиафутболу от Германа и Жеки — в этом выпуске! Включай скорее!