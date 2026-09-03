Мы в телеге - https://t.me/barcafamilyyy

Форма сборных – https://t.me/FootballFamilyShop

Летнее трансферное окно закрыто, а значит время посмотреть насколько состав «Барселоны» готов к предстоящему сезону.

Контракт на два года и возможность добиться успеха под руководством Флика.

Мы в телеге - https://t.me/barcafamilyyy

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Форма «Барселоны» – https://t.me/BarcaFamilyShop

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00:00 - Начало

02:59 - Наконец-то появились деньги

02:59 - Хулиан не Альварес

04:09 - Линия атаки

06:27 - Линия полузащиты

08:21 - Линия защиты

13:19 - Деку справился

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