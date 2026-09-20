В этом ролике вспомним, каких высот добился Пеп Гвардиола с «Манчестер Сити», и поговорим про нынешнего наставника «Сити» Энцо Мареску. Какие новые идеи привнес, как поработал с составом? А также оценим перспективы команды на сезон и проанализируем текущий состав. А на десерт разберем самые горячие темы. Все актуальные мысли от главного ценителя Манчестера.

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0:00 - Приветствие

0:51 - «Манчестер Сити» после ухода Гвардиолы. Чего ждать от Марески?

4:33 - Начало большой перестройки

8:18 - Новый Сити Марески

11:09 - На что способен новый Сити

13:48 - Горячие темы

14:05 - Буадди, Андерсон, Энцо – самый сильный центр в топ-5 чемпионатов?

14:50 - Шерки – новый Де Брюйне? Станет полноценным лидером атаки?

15:55 - Сможет ли Холанд сможет перебить Мбаппе и Кейна?

16:59 - Заключение