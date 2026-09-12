#лукомский #лигачемпионов #реалмадрид

Приятный бонус от моих партнеров тут: https://t.me/lukomski/5649

Первый тур Лиги чемпионов вместе с Денисом Качановым. «Арсенал» в топ-5 команд по зрелищности. «Барселоне» подошел Родри и не нужен Хулиан Альварес. Прессингом «Реала» управляет Беллингем. Диуф круче Думфриса и Спенса. Что постричь Холанду? Хотите больше красивого футбола – смотрите «Комо».

Кроме этого: проблемы «Челси» в обороне, травмированный «Ювентус», «Милан» как команда Рубена Аморима.

Спец-включение Зураба из канала «ZZone/Реал Мадрид»: дискутируем о том, кто больше достоин получить «Золотой мяч». Почему Килиан Мбаппе провел сезон круче Харри Кейна?

Телеграм-канал Дениса: https://t.me/diegesismimesis

Канал Зураба: https://www.youtube.com/@ZZoneRM

Мой телеграм-канал: https://t.me/lukomski

Бусти, если хотите поддержать меня, задать вопрос, который точно попадет в стрим, или просто оставаться на связи: https://boosty.to/lukomski