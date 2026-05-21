🏁 Тридцать седьмой тур АПЛ подошел к концу! Пора подводить его итоги. Артем Таран, Кирилл Михайлов и Влад Губин во всех деталях обсудили матчи прошедшего уикэнда в Англии.

🔹 Свершилось! Арсенал впервые за 22 года стал чемпионом Англии, Микель Артета взял первый большой трофей в тренерской карьере, а Кирилл Михайлов вернулся с югов. Вовремя!

🔹 Пеп Гвардиола, наконец, дожил до чемпионского титула АПЛ своего ученика и решил покинуть лучшую лигу мира! Готовимся провожать эпоху?

🔹 А в Челси эпоха новая - Хаби Алонсо с 1 июля возглавит лондонский клуб. Главный вопрос этой авантюры: доверяем ли мы руководству Blues?

🔹 Пока в топе таблицы страшная суета, Тоттенхэм под шумок сохраняет прописку в АПЛ. Дожмут?

🔹 А еще мы не могли пройти мимо нового бифа Мо Салаха и Арне Слота... все еще одностороннего

✅ Короче, мы обсудили абсолютно всё, что произошло в прошедшем туре Премьер-лиги! Залетайте посмотреть.

