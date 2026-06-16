Ферстаппен показал гонщикам «Ф-1» свою квартиру в Монте-Карло

Ферстаппен показал гонщикам «Ф-1» свою квартиру в Монте-Карло

Ферстаппен пошутил про задержку на старте Антонелли

Ферстаппен пошутил про задержку на старте Антонелли

Яхта Ферстаппена в порту Эркюль в Монако

Яхта Ферстаппена в порту Эркюль в Монако

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