Ливерпуль побьет Сити? МЮ и Тоттенхэм дадут бой. Арсенал - без проблем. А Челси? АПЛ Превью 25 тур
Арсенал - МЮ: кто удивит? | Ливерпуль и Челси: сложные выезды | Превью 23 тур АПЛ
Арсенал и Ливерпуль вас удивят, а Сити заберет дерби. ТОП прогнозы откомментатора АПЛ
🔥10 прогнозов на 10 матчей АПЛ!🔥4 тур. Прогнозы от комментатора АПЛ
Ливерпуль №1, победы Челси и МЮ. Кто лучший в третьем туре? Итоги от комментатора АПЛ
Лидс удивит Арсенал? Ливерпуль, Челси, МЮ - фавориты l Тоттенхэм против Сити l АПЛ Превью 24 тур