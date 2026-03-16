Марко прошёл все ступени тренерской карьеры: от работы с детскими командами до попадания в тренерский штаб основной команды Сампдория. Это история специалиста, который знает футбол изнутри — от академий до профессионального уровня.

В Италии Ферри известен не только как практик, но и как серьёзный теоретик. Он регулярно выступает в Коверчано — главном образовательном центре итальянского футбола — где делил сцену с ведущими тренерами современности:

Франческо Фариоли, Массимилиано Аллегри, Антонио Конте и Жозе Моуринью.

В интервью поговорили о:

• тернистом пути тренера из академии в профессиональный футбол

• специфике обучения и лицензирования тренеров в Италии

• внутренней кухне Сампдория

• кризисе итальянского футбола

• реалиях выживания клубов в Серия B

Разговор о профессии тренера, системе подготовки специалистов в Италии и о том, как выглядит современный футбол изнутри.