Как удаление помогло Сити и почему МЮ уже ничего не поможет | Итоги тура #4
🏁 Четвертый тур АПЛ подошел к концу! Пора подводить его итоги. Александр Симбирский, Виталий Мягкий и Артем Таран во всех деталях обсудили матчи прошедшего уикенда в Англии.
🔹 Манчестерское дерби было омрачено не только судейскими решениями, но и посредственной игрой Юнайтед против низкого блока... у Сити был план?
🔹 Челси продолжает играть по бразильской системе, только этого снова не хватает для результата; Хаби Алонсо мечтает о том, чтобы его игру называли скучной
🔹 Второе очко для Тоттенхэма Роберто Де Дзерби в этом сезоне! То ли еще будет!
🔹 Самая британская игра тура прошла на Стэдиум оф Лайт, где Арсенал на чемпионском характере забрал три очка у Сандерленда
🔹 А еще в нашей программе главные мемы тура, нулевая ничья Ливерпуля и восхищение Льюисом Данком и Лиамом Делапом
✅ Короче, мы обсудили всё, что произошло в прошедшем туре Премьер-лиги! Залетайте посмотреть.
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