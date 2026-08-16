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Кристалл – ИрАэро | Кубок Nova Arena
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МФК «ИрАэро»
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Интервью Ивана Чишкалы на Спортсе"
sports.ru/others/blogs/3411117.html
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