СУПЕРМАТЧ НА УЭМБЛИ / КЛОПП ПРОТИВ ХАВИ / БЕЗДАРНАЯ ИТАЛИЯ / НОРВЕГИЯ – ТОП / САФОНОВ НЕ ПРОПУСТИТ?
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Новый выпуск «Футбольного клуба» посвящен стартовавшей Лиге наций. Героев хоть отбавляй: Клопп, Хави, Зидан, Роналду, Кейн, Мбаппе, Манчини, Холанд и другие мировые суперзвезды.
Ведущий выпуска:
Алексей Ярошевский
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