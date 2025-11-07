Дневник ВерониЧки – Ярославль | Подарок для маленького фаната, роллы на тренировку | ФК Челябинск
Дневник ВерониЧки – Новороссийск | Слоны для слоняр, Тусеев - главный добряк, огненный матч на берегах Черного моря 🔥 | ФК Челябинск
Дневник ВерониЧки – Уфа | Емельянов приехал к бывшим, Тусеев о главном для футболиста | ФК Челябинск
Дневник ВерониЧки | Как живут игроки на выезды? Урванцев сменил прическу и забил | ФК Челябинск
«Наш взгляд». 1-й матч сезона. «Родина» — «Черноморец»
«Нефтехимик» — «Ротор» / Вне поля зрения