Сборы. Фейк-фотоссесия. Кисляк в новом амплуа, Головин делает волну
Самая необычная фотосессия сборной России!
Мы позвали футболистов сборной России на съёмку по случаю презентации новой формы и пригласили подставного продюсера, который просил делать очень странные задания для игроков.
Кисляк примерил перчатки Сафонова, Головин изобразил звуковую волну, Сильянов позировал на песке, а Бевеев и Соболев держали воображаемых животных.
Что из этого получилось — смотрите в нашем новом видео со сборов!
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