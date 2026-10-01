Самая необычная фотосессия сборной России!

Мы позвали футболистов сборной России на съёмку по случаю презентации новой формы и пригласили подставного продюсера, который просил делать очень странные задания для игроков.

Кисляк примерил перчатки Сафонова, Головин изобразил звуковую волну, Сильянов позировал на песке, а Бевеев и Соболев держали воображаемых животных.

Что из этого получилось — смотрите в нашем новом видео со сборов!

#СборнаяРоссии #Головин #Кисляк