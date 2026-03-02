#фигурноекатание #фигурка #Чистыйхвост #подкасты #Олимпиада2026 #figureskating #Плющенко #судьи #АделияПетросян #АлисаЛью #Сакамото #Милан2026 #Сочи2014 #Гуменник #ПетрГуменник #Olympics2026 #Малинин #Олимпиада2014 #Сотникова #Сизерон #Шайдоров #ФурньеБодри #судьи

Таймкоды:

0:00 наш гость – Игорь Порошин. Человек, на которого накричала Татьяна Тарасова

3:49 «Сизерон мог бы выиграть золотую медаль, двигаясь с поленом»

13:33 завышенные компоненты Малинина – это стереотип?

19:46 Малинин – новый Ягудин? В чем канадцы почти всегда круче американцев?

25:12 спорим о том, как изменилась аудитория фигурного катания

29:17 Игоря раздражает то, что фигурное катание становится попсовым

35:51 кто главный соперник Малинина? Нет, не Кагияма или Сато

40:48 «Гуменник – мой кумир, я дежурю в его подъезде»

48:30 «Урманов создал ремейк своей олимпийской победы» – о золоте Шайдорова

56:20 Игорь видит сходство между Лью и Гуменником и объясняет, почему она победила

1:01:13 Сизерон или Моир – кто более великий? Почему у Чок и Бейтса не было шансов?

1:07:42 способен ли Плющенко конкурировать с Тутберидзе?

1:15:37 почему выбор Плющенко вместо Ковтуна в 2014-м настолько поразил Порошина?

1:22:24 итальянская красота Косторной, «Белый ворон» Коляды и другие феномены десятилетия

