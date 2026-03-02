Чистый хвост #189: Тренды в фигурном катании – от Сочи-2014 до Милана-2026. В гостях – Игорь Порошин
Таймкоды:
0:00 наш гость – Игорь Порошин. Человек, на которого накричала Татьяна Тарасова
3:49 «Сизерон мог бы выиграть золотую медаль, двигаясь с поленом»
13:33 завышенные компоненты Малинина – это стереотип?
19:46 Малинин – новый Ягудин? В чем канадцы почти всегда круче американцев?
25:12 спорим о том, как изменилась аудитория фигурного катания
29:17 Игоря раздражает то, что фигурное катание становится попсовым
35:51 кто главный соперник Малинина? Нет, не Кагияма или Сато
40:48 «Гуменник – мой кумир, я дежурю в его подъезде»
48:30 «Урманов создал ремейк своей олимпийской победы» – о золоте Шайдорова
56:20 Игорь видит сходство между Лью и Гуменником и объясняет, почему она победила
1:01:13 Сизерон или Моир – кто более великий? Почему у Чок и Бейтса не было шансов?
1:07:42 способен ли Плющенко конкурировать с Тутберидзе?
1:15:37 почему выбор Плющенко вместо Ковтуна в 2014-м настолько поразил Порошина?
1:22:24 итальянская красота Косторной, «Белый ворон» Коляды и другие феномены десятилетия
