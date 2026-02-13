Получил приглашение из Израиля приехать и пробежать марафон на Мертвом море. Отказаться было очень тяжело, несмотря на то что нормально к «половинке» не готовился. Бегал 1-2 раза в неделю и играл в футбол. В итоге сумел прокатить дистанцию так, чтобы устать, но получить удовольствие. Маршрут – просто потрясающий, опыт – интересный, самое приятное впечатление, что бег не обязательно должен утомлять тебя планами и улучшениями результата от сезона к сезону. При громкости бегового бума в 2020-ые все еще можно бегать для удовольствия.