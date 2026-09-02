Впервые Открытый чемпионат РДС отправился за пределы России. Новая трасса, международный состав и борьба, в которой никто не собирался уступать. Именно в Минске встретились пилоты из России, Беларуси и Японии и досрочно определился чемпион RDS Open сезона-2026.

Как прошёл первый международный этап чемпионата? Кто заставил говорить о себе громче остальных? И что теперь будет происходить в финале, если главный титул уже разыгран?

Все главные моменты исторического этапа RDS Open в Минске — в новом дайджесте.