МОУРИНЬЮ прибил РЕАЛ / КАРАБАХ — в ПЛЕЙ-ОФФ / Мегарекорд АРСЕНАЛА / ДЕ ДЗЕРБИ залег на ДНО
Общий этап Лиги чемпионов подошел к концу. Определились восемь команд, получивших прямую путевку в 1/8 финала, а также список тех клубов, кому еще предстоит сыграть два матча на пути к этой стадии. Само собой, не обошлось без громких сенсаций.
Жозе Моуринью эффектно переиграл «Реал», благодаря феноменальному голу Трубина на последних секундах. «Челси» одержал волевую победу над «Наполи», а «Бавария» чудом не потеряла очки с ПСВ. «Карабах» пробился в плей-офф, несмотря на разгромное поражение на «Энфилде», а «Кайрат» громко хлопнул дверью и дважды поразил ворота «Арсенала».
В общем, Лига чемпионов снова порадовала нас инфоповодами. Алексей Ярошевский подвел итоги общего этапа и подробно рассказал о главных событиях последнего тура.
Это «Футбольный клуб», мы начинаем!
