Всё пошло не по плану в подкасте «Попутчики» и наш Гилерме сменил сторону купе. А в роли соведущего Сергея Кашникова выступил амбассадор BetBoom Ваня Некласико.

Вспомнили длинный и сложный путь русского бразильца, который давно стал своим. Обсудили важные матчи, вратарские дела, спорные моменты и трудные решения. И узнали, почему «Локо» для Гили уже давно больше, чем просто команда.

Много историй, ностальгии и позитива — в спецвыпуске с настоящей легендой клуба!