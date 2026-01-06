Итоги 2025 года – премия МЯЧ Production | МЯЧ Подкаст
Всех с наступившим 2026-м годом!
В новом подкасте Саша, Васант, Кирилл и Гриша выбрали своих кандидатов в 15 номинациях, чтобы вручить премию МЯЧ Production по итогам 2025-го.
Сами номинации:
1. Игрок-открытие
2. Команда-открытие
3. Тренер года
4. Вратарь года
5. Камбэк/удивление года
6. Лучший трансфер
7. Худший трансфер
8. Команда-провал
9. Игрок-регресс
10. Лучшее управление и трансферы
11. Худшее событие
12. Лучшее событие
13. Лучшая команда
14. Игрок года
15. Персона года