Всех с наступившим 2026-м годом!

В новом подкасте Саша, Васант, Кирилл и Гриша выбрали своих кандидатов в 15 номинациях, чтобы вручить премию МЯЧ Production по итогам 2025-го.

Сами номинации:

1. Игрок-открытие

2. Команда-открытие

3. Тренер года

4. Вратарь года

5. Камбэк/удивление года

6. Лучший трансфер

7. Худший трансфер

8. Команда-провал

9. Игрок-регресс

10. Лучшее управление и трансферы

11. Худшее событие

12. Лучшее событие

13. Лучшая команда

14. Игрок года

15. Персона года