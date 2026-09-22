00:00 Это Англия

00:35 Сити и Ливерпуль

05:55 Де Дзерби, отставки

16:50 xG Сандерленда

22:10 Энцо

30:00 Каррик и МЮ

45:40 Арсенал

49:50 Прессинг

56:20 Хюрцелер

01:00:20 Гросс

01:03:25 Манзамби

Подкаст Это Англия обсуждает по три злободневных тезиса от каждого из спикеров: Тимур Журавель, Филипп Кудрявцев, Григорий Телингатер. Обсуждаем неправильные победы Сити 5:3 и Ливерпуля 1:0. Бывают ли победы неправильными. Почему нельзя увольнять Де Дзерби, ечть ли прогресс у Тоттенхэма. xG Сандерленда самый большой в туре, хет-трик Бробби, разные атаки. Как Энцо крут в Сити и как его не хватает в Челси. Каррик не уровень МЮ, тренер, который не даст прогресса, поведение и позицирование Каррика - лучшее, что у него есть. Арсенал не смог выйти из-под прессинга Брайтона. Полезное поражение Арсенала. Хюрцелер - главный герой старта сезона. Прессинг-машина Брайтона. Гросс идеально вернулся в команду и стал тем ветераном, который делает разницу. Манзамби - герой тура в составе Виллы. Гол+пас, был везде, будущая звезда.

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