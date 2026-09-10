#Балтика #Балтийцы #Титков11

Между футбольными клубами «Балтика» и «Локомотив» достигнута договорённость о трансфере Николая Титкова. Московский клуб выкупает права на полузащитника.

Коля пополнил нашу команду летом 2024 года, будучи игроком в аренде. В сезоне Первой лиги Тит провёл за Балтийцев 19 матчей, забил пять мячей и отдал три ассиста и вместе с нами вышел в РПЛ. В июле 2025-го Коля подписал полноценный контракт и с тех пор отыграл за нас 35 встреч в высшем дивизионе, в которых набрал 3+5. Все его голы в Премьер-лиге были забиты в победных играх против московских «Спартака» и «Динамо». Всего за два года в «Балтике» у Титкова 59 матчей, восемь голов и девять передач.

Важные и добрые слова прощания от Коли — всем Балтийцам! «Балтийский берег» — навсегда!

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