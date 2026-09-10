Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр

Оракул: КХЛ: https://t.me/hockeyishere/422

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Всем большой хоккейный привет! Это шоу «ЗДЕСЬ КХЛ», в котором обсуждаем Континентальную хоккейную лигу, вспоминаем большие хоккейные истории и иногда позволяем себе немного поностальгировать

На этот раз Владимир Гучек, Михаил Зислис, Леонид Вайсфельд и Сергей Гимаев вспоминают, как сами начинали свой путь в хоккее. Поводом стали яркие дебюты молодых игроков, а разговор быстро превратился в большое путешествие по прошлому – от советского судейства и легендарного Баффало-2011 до первых телевизионных эфиров и работы хоккейного комментатора

Михаил Зислис возвращается в Баффало-2011 и вспоминает золотую молодёжную сборную России с Евгением Кузнецовым, Артемием Панариным и Владимиром Тарасенко. Почему перед турниром от этой команды не ждали большого успеха?

Леонид Вайсфельд рассказывает, как работа детским тренером неожиданно привела его в судейство. Почему он почти сразу захотел стать главным арбитром?

Сергей Гимаев вспоминает последние матчи профессиональной карьеры и историю о том, как Алексей Ковалёв помог ему добраться до красивой отметки в 600 матчей КХЛ

Приятного просмотра! Пишите в комментариях, по каким хоккейным временам ностальгируете именно вы и какие старые истории от участников «ЗДЕСЬ КХЛ» хотели бы услышать в следующих выпусках!

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