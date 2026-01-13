РЕАЛ уволил ХАБИ АЛОНСО / Кто заменит АМОРИМА? / РАФИНЬЯ затмил ЯМАЛЯ / Истерика КОНТЕ
Минувший уикенд выдался невероятно горячим! «Барселона» одержала 105-ю победу в Класико и завоевала первый трофей в текущем сезоне. На фоне очередного болезненного поражения Хаби Алонсо сенсационно объявил об уходе из «Реала». Сменщиком баска станет другой экс-футболист «сливочных» — Альваро Арбелоа.
В Англии также не обошлось без громких увольнений — Энцо Мареска и Рубен Аморим были отправлены в отставку. «Арсенал» потерял очки с «Ливерпулем», а «Кристал Пэлас» вылетел в Кубке Англии от клуба из нон-лиги. А еще поговорим про истеричное удаление Антонио Конте, сенсационную осечку «Милана», прогресс Шевалье и очередной разгром в исполнении «Баварии».
Это «Футбольный клуб». Мы начинаем!
