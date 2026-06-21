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Чемпионат мира по футболу 2026 приглашает нас в группы с фаворитами турнира. Аргентина и Месси попробуют снова сыграть ярко, сможет ли Австрия против них бросить свой прессинг. Норвегия и Сенегал - едва ли не главная вывеска 22 тура. Франция должна обыгрывать Ирак с закрытыми глазами, вопрос в том сколько забьет Мбаппе. Ну а Иордания и Алжир будут решать между собой кто достоин выхода из группы с 3 места.