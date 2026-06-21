Аргентина - Австрия, Норвегия - Сенегал, Франция - Ирак, Иордания - Алжир. Чемпионат мир 2026 - ВидеоСпортс
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