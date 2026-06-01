Дзюба в Спартаке. Батраков в ПСЖ. Инсайды
Оливковое масло АВЕА Koroneiki Extra Virgin, нерафинированное, первого холодного отжима, 500 мл. Производитель Anatoli Industries SA, Греция. Энергетическая ценность (на 100 г) 900,0 ккал. Erid: 2RanynXNXJi
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Михаил Борзыкин обсудил с Дай Ударить (https://t.me/daiudarit) последние новости нашего футбола. Дзюба в «Спартаке» – это правда или вброс? Батраков едет к Сафонову в ПСЖ. А в «Локомотиве» и ЦСКА поводов для оптимизма нет.
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