36 тур АПЛ обещает подарить нам массу интриг. Чемпионская гонка может сделать неожиданный поворот.

Лига Чемпионов и Лига Европы знатно отгремели, время переключаться на футбол Англии. Английская Премьер-лига в этом сезоне дарит борьбу за каждое место и таблица АПЛ ярко это доказывает.

Ливерпуль примет Челси в первом матче тура на Энфилде. Обеим командам есть что доказывать болельщикам. Арне Слот продолжает находиться под колоссальным давлением.

Вест Хэм и Арсенал устраивает только победа - это делает их матч еще более зрелищным и непредсказуемым.

МЮ поедет в гости в Сандерленд. Посмотрим что придумает Кэррик и Манчестер Юнайтед на этот раз. Ждем рекордный пас от Бруно.

Манчестер Сити дома нужно крупно побеждать Брентфорд.

Фулхэм и Борнмут - это игра за место в еврокубках.

Бернли уже ничего не ждет, зато Астон Вилла нуждается в очках.

Брайтон пытается попасть в еврозону, для этого нужно обыграть Вулверхэмптон.

Ноттингем Форрест почти сохранил место в АПЛ, а Ньюкасл уже играет в свое удовольствие. Кристал Пэлас отдал все эмоции в Лиге Конференций, Эвертон попробует этим воспользоваться.

Ну а Тоттенхэм просто обязан обыгрывать дома Лидс.

Михаил Горячев - комментатор АПЛ - на своем канале FootballMike как всегда подготовил развернутый анализ и аналитику для вас.