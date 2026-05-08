Ливерпуль - Челси, Вест Хэм - Арсенал, Сандерленд - МЮ l АПЛ 36 тур Превью
36 тур АПЛ обещает подарить нам массу интриг. Чемпионская гонка может сделать неожиданный поворот.
Лига Чемпионов и Лига Европы знатно отгремели, время переключаться на футбол Англии. Английская Премьер-лига в этом сезоне дарит борьбу за каждое место и таблица АПЛ ярко это доказывает.
Ливерпуль примет Челси в первом матче тура на Энфилде. Обеим командам есть что доказывать болельщикам. Арне Слот продолжает находиться под колоссальным давлением.
Вест Хэм и Арсенал устраивает только победа - это делает их матч еще более зрелищным и непредсказуемым.
МЮ поедет в гости в Сандерленд. Посмотрим что придумает Кэррик и Манчестер Юнайтед на этот раз. Ждем рекордный пас от Бруно.
Манчестер Сити дома нужно крупно побеждать Брентфорд.
Фулхэм и Борнмут - это игра за место в еврокубках.
Бернли уже ничего не ждет, зато Астон Вилла нуждается в очках.
Брайтон пытается попасть в еврозону, для этого нужно обыграть Вулверхэмптон.
Ноттингем Форрест почти сохранил место в АПЛ, а Ньюкасл уже играет в свое удовольствие. Кристал Пэлас отдал все эмоции в Лиге Конференций, Эвертон попробует этим воспользоваться.
Ну а Тоттенхэм просто обязан обыгрывать дома Лидс.
Михаил Горячев - комментатор АПЛ - на своем канале FootballMike как всегда подготовил развернутый анализ и аналитику для вас.