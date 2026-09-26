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0:00 - КВЯКБ

1:15 - Что теперь с реконструкцией Бриджа?

10:24 - Реплика или оригинал? Речь про форму и бренды

24:09 - Возвращение Кайседо спасет сезон? Кого купить в центр поля?

32:07 - Как проходит мой день

42:38 - Насколько хорош Жоао Педро?

46:10 - Рейтинг футбольных блогеров

56:56 - Челси при Конте или при Жозе в современном АПЛ?

1:02:10 - Крестообразные связки - конец карьеры?

1:13:51 - Челси - заложник ситуации с воспитанниками?

1:19:16 - Сериал "Во все тяжкие" правдоподобен?

1:23:15 - Поможет ли Челси пауза на сборные?

1:27:51 - Кто такой настоящий болельщик?

1:38:19 - Лучшие испанцы в Челси

1:45:01 - Блиц

Наш паблик о Челси ВК: https://vk.com/breakevens

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Московский фан-клуб Челси: https://t.me/moscow_blues

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