BREAKCAST #39 ft ваши вопросы: КАЙСЕДО СПАСЕТ ЧЕЛСИ? ПРАВДА СЕРИАЛА ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ!
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0:00 - КВЯКБ
1:15 - Что теперь с реконструкцией Бриджа?
10:24 - Реплика или оригинал? Речь про форму и бренды
24:09 - Возвращение Кайседо спасет сезон? Кого купить в центр поля?
32:07 - Как проходит мой день
42:38 - Насколько хорош Жоао Педро?
46:10 - Рейтинг футбольных блогеров
56:56 - Челси при Конте или при Жозе в современном АПЛ?
1:02:10 - Крестообразные связки - конец карьеры?
1:13:51 - Челси - заложник ситуации с воспитанниками?
1:19:16 - Сериал "Во все тяжкие" правдоподобен?
1:23:15 - Поможет ли Челси пауза на сборные?
1:27:51 - Кто такой настоящий болельщик?
1:38:19 - Лучшие испанцы в Челси
1:45:01 - Блиц
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