Что значит ничья Арсенала и Ливерпуля для чемпионской гонки?!
Яркого футбола было не так много, но сколько борьбы, накала!
И какие 2 разных тайма мы посмотрели.
Я комментировал этот матч и получил удовольствие.
Арсенал доминировал в 1 тайме, Ливерпуль забрал игру после перерыва.
Стратегическая ничья в пользу Манчестер Сити.
Но это абсолютно рабочий результат.
Залетайте на мой канал FootballMike - здесь всегда разбираю игры АПЛ для вас.
Телеграм канал Михаила: https://t.me/footballmike
Смотреть АПЛ с комментарием Михаила: https://vk.com/englishntvplus
FootballMike в VK: https://vk.com/footballmike_epl