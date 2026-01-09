Яркого футбола было не так много, но сколько борьбы, накала!

И какие 2 разных тайма мы посмотрели.

Я комментировал этот матч и получил удовольствие.

Арсенал доминировал в 1 тайме, Ливерпуль забрал игру после перерыва.

Стратегическая ничья в пользу Манчестер Сити.

Но это абсолютно рабочий результат.

Залетайте на мой канал FootballMike - здесь всегда разбираю игры АПЛ для вас.

Телеграм канал Михаила: https://t.me/footballmike

Смотреть АПЛ с комментарием Михаила: https://vk.com/englishntvplus

FootballMike в VK: https://vk.com/footballmike_epl