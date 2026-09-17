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Олды Dota 2 на месте? Алексей Solo Березин – новый гость Smol Talk!

Чемпион пяти турниров серии Major и один из самых востребованных стримеров вспоминает, как киберспорт прошёл путь от панк-турниров в Армавире до огромной индустрии.

В новом выпуске Федя и Лёша обсудили феномен Team Spirit, жизнь в киберспорте до больших денег, детей-киберспортсменов, капитанство и многое другое.

Не забыли и о важном – 322 и миссии Solo. Или её отсутствии.

Скорее включай новый выпуск!