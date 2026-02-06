В это воскресенье нас снова ждет самое культовое противостояние АПЛ последних лет — «Ливерпуль» примет на своем поле «Манчестер Сити». Оба клуба сейчас переживают не лучшие времена — шансы на чемпионство практически отсутствуют, лидеры — не в лучшей форме, а главные тренеры обоих клубов могут оставить свои посты уже этим летом.

В качестве разогрева к центральному матча тура в Англии, ваш любимый ведущий Алексей Ярошевский вспомнил самые яркие события в противостоянии «Сити» и «Ливерпуля». Какие игры оказались самыми памятными? Почему эта вывеска стала менее эмоциональной в последние годы? Как уход Юргена Клоппа сказался на форме Пепа Гвардьолы? Какой матч Алексею удалось прокомментировать вместе с самим Василием Уткиным?

Ответы на все вопросы, приправленные множеством интереснейших футбольных баек — в нашем новом выпуске. Это «Футбольный клуб». Мы начинаем