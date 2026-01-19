#фигурноекатание #фигурка #Чистыйхвост #подкасты #чемпионатЕвропы #figureskating #Петрыкина #Эймоз #Сизерон #Фурнье-Бодри #Пападакис #Гиньяр #Фаббри #Фир #Гибсон #Метелкина #Берулава #Эгадзе #Тутберидзе #Риццо #Селевко

Телеграм-канал подкаста «Чистый хвост». Подписывайтесь обязательно! https://t.me/cleantail

Телеграм-канал Крутихиной: https://t.me/biellmann

Телеграм-канал Жаворонковой: https://t.me/representing_notfilled

Блог шеф-редактора Sports.ru Павла Копачева: https://www.sports.ru/tribuna/blogs/russiateam/

Телеграм-канал Майи Багрянцевой: https://t.me/skatingoutloud

Телеграм-канал Кузнецова: https://t.me/thnkpc

Таймкоды:

0:00 Евро изнутри: почему в Шеффилде всех заморозили? Откуда там фанаты фигурки?

5:56 Паша рассказывает, как спасти психику зрителей, и пересматривает отношение к Петрыкиной

11:09 почему победа Эгадзе особенно важна для Тутберидзе?

16:11 Грассль мимо десятки, оба Селевко без медалей – что происходит с парнями?

22:09 Евро деградировал? Ваня ностальгирует по чемпионатам двадцатилетней давности

26:54 Майя уже прочитала книгу Пападакис. О чем она и на что обиделся Сизерон?

34:34 справедливы ли претензии к Гийому? Почему некоторые фанаты требуют его отмены?

42:46 Фир и Гибсон упустили главный шанс в карьере?

48:49 танцы превращаются в «Ледниковый период»? Фир и Гибсон ошиблись, но едва не обыграли итальянцев

54:03 Гиньяр и Фаббри могли сняться из-за сломанного крючка на ботинке

59:20 респектуем Дэвис и Смолкину – за стабильность, внешний вид и поддержки

1:02:42 Метелкина и Берулава реально возьмут золото в Милане?

1:07:18 что происходит с Хазе и Володиным? Олимпийская медаль под угрозой?

1:14:03 Козловского атаковали за критику Евро, но Полина с ним согласна

1:19:57 куда пропали сильные европейские одиночницы?

1:27:39 «ничто не мешало Губановой стать современной Алисой Лью»