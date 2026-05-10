Большой выпуск-превью финала Кубка Гагарина 2026. Внутри — подробный разбор пары «Локомотив» — «Ак Барс», мое восприятие сильных сторон обеих команд и попытка честно ответить на главный вопрос: за счет чего Казань может забрать Кубок и почему, несмотря на это, мой итоговый выбор все-таки в пользу Ярославля. Это видео — не про сухую статистику ради статистики, а про то, как я сам чувствую этот финал после всего, что мы увидели в плей-офф.

Сначала отдельно проговариваю аргументы в пользу «Ак Барса»: глубина состава, форма команды, адаптивность, эффективность, тренерская работа Анвара Гатиятулина и то, как Казань вообще прошла этот плей-офф почти без сбоев. А потом уже — почему я все равно выбираю «Локомотив»: через преодоление, через серию с «Авангардом», через чемпионский опыт, через умение вытаскивать даже те матчи и серии, в которых многое шло не по плану. Плюс — цифры, наблюдения, мой сценарий финала и прогноз на серию.

Отдельно в выпуске — короткий взгляд на то, как у меня зашли прогнозы в предыдущем раунде, почему я вообще подхожу к прогнозам именно так, а еще несколько мыслей про стиль будущего финала, возможный уровень стычек, судейство и общее ощущение от главной серии сезона.