SMOL FM // Сборы «Динамо» / Гусев против Слуцкого / вторая часть РПЛ / Увольнение Хаби Алонсо
Всем привет, дорогие радиовидеослушатели!
Сегодня мы выходим в эфир из Дубая, где «Динамо» готовится к турниру BetBoom Dynamo Global Challenge против команд из Китая
По такому случаю к нам в гости заглянули Иван Сергеев и Андрей Лунёв. В выпуске обсудили:
· Как провели отпуск
· Сборы «Динамо»
· Новый штаб «Динамо»
· Что ожидают от турнира
· Что изменилось в «Динамо» после ухода Валерия Карпина
· Увольнение Хаби Алонсо
· Планы на вторую часть сезона РПЛ
А ещё Антон Миранчук принял участие в челленджах вместе с Дмитрием Егоровым