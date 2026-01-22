Всем привет, дорогие радиовидеослушатели!

Сегодня мы выходим в эфир из Дубая, где «Динамо» готовится к турниру BetBoom Dynamo Global Challenge против команд из Китая

По такому случаю к нам в гости заглянули Иван Сергеев и Андрей Лунёв. В выпуске обсудили:

· Как провели отпуск

· Сборы «Динамо»

· Новый штаб «Динамо»

· Что ожидают от турнира

· Что изменилось в «Динамо» после ухода Валерия Карпина

· Увольнение Хаби Алонсо

· Планы на вторую часть сезона РПЛ

А ещё Антон Миранчук принял участие в челленджах вместе с Дмитрием Егоровым