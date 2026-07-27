Главная
ТВ-каналы
Футбол
ТВ СТАРТ
Клубы
Авторы и шоу
Виды спорта
Регби
Лысый из Браззерс оценил любимый напиток Месси
Футбол
Медиа
Лионель Месси
Источник: Instagram Lu Papaleo
Похожие видео
00:16
Месси впервые появился на публике после поражения в финале ЧМ
00:16
Диоманде выбрал: Роналду или Месси?
01:14
Девушка Сенеси показала подарки от Месси игрокам Аргентины
00:15
Ямалю показали его младенческое фото с Месси
01:17
Расслабленный и задумчивый Лео Месси перед полуфиналом ЧМ
00:49
Сборная Аргентины пожарила барбекю перед полуфиналом ЧМ-2026 против Англии