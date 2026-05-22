«Локомотив» — чемпион КХЛ сезона-2025/2026. И это большой чемпионский выпуск прямо из Казани после шестого матча финала Кубка Гагарина.

В начале — мои эмоции с концовки матча, последние секунды сезона, попытка камбэка «Ак Барса» с 0:3 и тот самый сейв Даниила Исаева, после которого Ярославль все-таки удержал победу и второй год подряд забрал Кубок Гагарина.

Дальше — разговоры с людьми, которые прожили этот путь внутри команды. Сергей Звягин — о тяжести чемпионского сезона и защите титула. Денис Алексеев — о втором чемпионстве подряд. Георгий Иванов — о переживаниях с трибуны и травме. Максим Шалунов — о победной шайбе и непредсказуемости финала. Плюс — эмоции пресс-атташе «Локомотива» Александра Саханова и губернатора Ярославской области Михаила Евраева.

А в конце — настоящая чемпионская раздевалка «Локомотива». Радулов, Рафиков, Сурин, Кирьянов, Каюмов и вся команда сразу после победы в Кубке Гагарина. Очень живые разговоры про чемпионский характер, серию с Омском, треш-ток с Сафоновым и Карпухиным, Боба Хартли, второй Кубок подряд и путь, который прошел этот «Локомотив».