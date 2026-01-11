ТАКТИКА РОСЕНЬОРА: во что играли Халл и Страсбур? Чего ждать от Челси Росеньора?

ТАКТИКА РОСЕНЬОРА: во что играли Халл и Страсбур? Чего ждать от Челси Росеньора?

ЛИАМ РОСЕНЬОР - НОВЫЙ ТРЕНЕР ЧЕЛСИ! Прокачал Страсбур, а из Халла уволили за...успехи?

ЛИАМ РОСЕНЬОР - НОВЫЙ ТРЕНЕР ЧЕЛСИ! Прокачал Страсбур, а из Халла уволили за...успехи?

21:51