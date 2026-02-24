Олимпиада-2026 по хоккею: 3 вывода после финала США – Канада
В Милане завершился олимпийский хоккейный турнир — золото у США. В этом выпуске фиксирую три главных вывода:
1.почему Олимпиада без сборной России ощущается «пресно»;
2.что не так с форматом турнира, судейством и овертаймом 3х3;
3. как один матч ломает броню даже у суперзвёзд — и почему Коннор Хеллебайк стал ключевой фигурой финала.
Пишите в комментариях: согласны/нет — и какой момент турнира запомнился вам сильнее всего.
