С возвращением, Сандро!
#ДинамоМосква #футбол
«От всего сердца хочу поблагодарить всех за такую встречу»
Сандро Шварц прилетел в Москву — в аэропорту его ждали наши болельщики и журналисты. Главный тренер «Динамо» ответил на вопросы и отправился на базу команды в Новогорске.
Смотри ролик и пиши в комментариях, какие фразы на русском языке Сандро успел назвать!
#ДинамоМосква #футбол
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