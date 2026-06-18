#ДинамоМосква #футбол

«От всего сердца хочу поблагодарить всех за такую встречу»

Сандро Шварц прилетел в Москву — в аэропорту его ждали наши болельщики и журналисты. Главный тренер «Динамо» ответил на вопросы и отправился на базу команды в Новогорске.

Смотри ролик и пиши в комментариях, какие фразы на русском языке Сандро успел назвать!

#ДинамоМосква #футбол

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