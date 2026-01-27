🏁 Двадцать третий тур АПЛ подошел к концу! Пора подводить его итоги. Артем Таран, Кирилл Михайлов и Игорь Антюхин во всех деталях обсудили матчи прошедшего уикэнда в Англии.

🔹 После Пепа Гвардиолы Каррик убрал и его ученика, а Арсенал не может победить три игры подряд. Что с чемпионской гонкой?

🔹 Ливерпуль сдуло ветром на Виталити. Метеорология + английский футбол от Верджила Ван Дейка и Арне Слота.

🔹 Чемпионская гонка — это круто, но все самое интересное Премьер-Лига приготовила в подвале таблицы! Вест Хэм, Ноттингем Форест, Лидс и… Кристал Пэлас поборются за выживание?

🔹 Рубен Аморим должен получить работу в Ньюкасле. Что?

🔹 Ну а у Челси идеальный календарь, чтобы закрепить в зоне Лиги Чемпионов.

✅ Короче, мы обсудили абсолютно всё, что произошло в прошедшем туре Премьер-лиги! Залетайте посмотреть.

