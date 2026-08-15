«Спартак» готовится к четвертому туру РПЛ: красно-белым предстоит непростой выезд в Калининград. Перед этим матчем мы пообщались с игроками и Хуаном Карлосом Карседо и подготовили для вас лучшие моменты тренировки в нашей новой рубрике «ПРЕВЬЮ».

00:00 - Приезд на тренировку: Ву на русском про погоду

00:40 - Даку — про дебютный матч

01:33 - Маркиньос — про отца и связку с Угальде

03:23 - Помазун — про продление контракта

04:18 - Рейтинг выездов от Бабича

05:38 - Литвинов просит пояснить за Воронеж

06:36 - Тренировка! Речь Помазуна перед командой + коридор

07:46 - Интервью Карседо перед «Балтикой»

10:05 - Челлендж для Максименко

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