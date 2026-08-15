«СПАРТАК» перед «Балтикой»: Бабич 🆚 Литвинов, продление Помазуна, интервью Карседо | ПРЕВЬЮ
«Спартак» готовится к четвертому туру РПЛ: красно-белым предстоит непростой выезд в Калининград. Перед этим матчем мы пообщались с игроками и Хуаном Карлосом Карседо и подготовили для вас лучшие моменты тренировки в нашей новой рубрике «ПРЕВЬЮ».
00:00 - Приезд на тренировку: Ву на русском про погоду
00:40 - Даку — про дебютный матч
01:33 - Маркиньос — про отца и связку с Угальде
03:23 - Помазун — про продление контракта
04:18 - Рейтинг выездов от Бабича
05:38 - Литвинов просит пояснить за Воронеж
06:36 - Тренировка! Речь Помазуна перед командой + коридор
07:46 - Интервью Карседо перед «Балтикой»
10:05 - Челлендж для Максименко
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