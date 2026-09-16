Легендарная встреча двух капитанов – Александр Овечкин и Игорь Акинфеев в новом выпуске «СмАки»! 🏒⚽️

Две спортивные эпохи, два лидера за одним столом – угощаем гостей сочными бургерами и хрустящими гренками, вспоминаем знакомство двух капитанов, сравниваем футбол и хоккей, обсуждаем сборы, командный быт и взаимную поддержку спортсменов 🔝

Ови расскажет, чем питается в Америке, поспорит с Игорем Акинфеевым о том, какой вид спорта сложнее, вспомнит силовой приём против Ягра и поделится историями из карьеры 🤝

«СмАки» с Овечкиным и Акинфеевым – уже на CSKA TV 🔝