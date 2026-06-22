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Нодари Самхарадзе получил награду от Спортса'' как лучший игрок пятого тураЧР
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Кубок России по регби
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Источник: Федерация регби России
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