Компани отмечает с игроками «Баварии» победу в Бундеслиге

Компани отмечает с игроками «Баварии» победу в Бундеслиге

Испанские полицейские били и толкали фанатов «Баварии»

Испанские полицейские били и толкали фанатов «Баварии»

Антишпионская стена на базе «Баварии»

Антишпионская стена на базе «Баварии»

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