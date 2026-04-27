Большой влог из Ярославля после второго матча серии «Локомотив» — «Авангард». Начинаем прямо с трибуны в концовке третьего периода — с живыми впечатлениями по горячему следу, когда в игре еще все кипит. Дальше — атмосфера арены, короткий, но очень точный комментарий Михаила Зислиса, дорога в раздевалку «Авангарда», большой разговор с капитаном омской команды Дамиром Шарипзяновым, а затем внутрянка пресс-конференций и то, как вообще выглядит работа журналистов в такой день.

Плюс — интервью с игроками «Локомотива» Александром Елесиным и Егором Суриным после матча, а еще большой разговор с Сергеем Подгорновым, где уже спокойно разбираем впечатления от этой игры, от серии и от того, что вообще происходит в полуфинале Кубка Гагарина.