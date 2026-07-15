Четвёртый этап Гран-При РДС на ADM Raceway стал настоящей проверкой на прочность. Переменчивая погода заставила пилотов мгновенно реагировать на все изменения, а трибуны доказали — настоящих поклонников дрифта не пугает ни палящее солнце, ни проливной дождью.

Кто сумел превратить сложнейшие условия в своё преимущество, какие заезды стали главными украшениями уик-энда и чем этот этап запомнится зрителям и пилотам — смотрите в дайджесте.