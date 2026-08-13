Как мы провели лето? Футбол, отпуск, Брылин и возвращение хоккея | ЗДЕСЬ КХЛ
Это новый выпуск шоу «ЗДЕСЬ КХЛ » после летней паузы. Владимир Гучек, Леонид Вайсфельд, Сергей Гимаев и Михаил Зислис собрались вместе, чтобы рассказать, как провели лето, обсудить главные спортивные впечатления последних месяцев и постепенно вернуться в хоккейный режим.
Кто больше соскучился по хоккею? Зачем Сергей Гимаев так много тренируется? Что произошло с машиной Леонида Вайсфельда? Как Михаил Зислис отдыхал от хоккея и получилось ли у него вообще это сделать? Каким получился чемпионат мира по футболу?
В этом выпуске - возвращение любимой компании после каникул, много футбола, немного хоккея, отпускные истории, споры о спорте, байки Леонида Вайсфельда, Сергей Гимаев в отличной физической форме, Михаил Зислис в привычной роли главного скептика и первые хоккейные разговоры перед стартом нового сезона.
Приятного просмотра!
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Таймкоды:
00:00 – Начало
01:00 – Кто и как провел лето?
09:44 – Про ЧМ по футболку. Прибили падающих футболистов
21:04 - Роналду или Месси?
41:21 – Сероух снялся в сериала, а где себя в кино видят наши эксперты?
52:55 – Сергей Брылин в минском «Динамо»
01:04:18 – $18 млн для Лео Карлссона
Пишите в комментариях, как вы провели это лето, кто для вас стал главным героем чемпионата мира по футболу и чего больше всего ждёте от нового сезона КХЛ.