Это новый выпуск шоу «ЗДЕСЬ КХЛ » после летней паузы. Владимир Гучек, Леонид Вайсфельд, Сергей Гимаев и Михаил Зислис собрались вместе, чтобы рассказать, как провели лето, обсудить главные спортивные впечатления последних месяцев и постепенно вернуться в хоккейный режим.

Кто больше соскучился по хоккею? Зачем Сергей Гимаев так много тренируется? Что произошло с машиной Леонида Вайсфельда? Как Михаил Зислис отдыхал от хоккея и получилось ли у него вообще это сделать? Каким получился чемпионат мира по футболу?

В этом выпуске - возвращение любимой компании после каникул, много футбола, немного хоккея, отпускные истории, споры о спорте, байки Леонида Вайсфельда, Сергей Гимаев в отличной физической форме, Михаил Зислис в привычной роли главного скептика и первые хоккейные разговоры перед стартом нового сезона.

Приятного просмотра!

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Таймкоды:

00:00 – Начало

01:00 – Кто и как провел лето?

09:44 – Про ЧМ по футболку. Прибили падающих футболистов

21:04 - Роналду или Месси?

41:21 – Сероух снялся в сериала, а где себя в кино видят наши эксперты?

52:55 – Сергей Брылин в минском «Динамо»

01:04:18 – $18 млн для Лео Карлссона

Пишите в комментариях, как вы провели это лето, кто для вас стал главным героем чемпионата мира по футболу и чего больше всего ждёте от нового сезона КХЛ.